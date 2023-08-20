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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 человек

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 человек
Поисково-спасательные работы над горным курортом Шови
Фото: пресс-служба МВД Грузии/AP/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови тело еще одного человека, таким образом число жертв сошедшего в начале августа оползня выросло до 28, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По ее данным, тело нашли в русле реки Риони в 55 километрах от эпицентра стихии.

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"Продолжаются поиски еще пяти пропавших граждан. Поисковые работы с участием тяжелой техники продолжаются", - говорится в сообщении.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги и мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

По решению правительства 7 августа в Грузии был объявлен траур по погибшим в Шови.

Грузия Шови
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