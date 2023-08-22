В Греции из-за природных пожаров погибли 28 человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели во вторник обнаружили тела 28 человек, погибших в результате природных пожаров в северной части Греции, сообщает EFE.

Агентство отмечает, что за три дня эти пожары в Греции прошли более 43 тыс. га земли.

Власти города Ано-Льосия, северного пригорода Афин, распорядились эвакуировать жителей. В соседнем городе Фили пламя уже охватило несколько зданий. Распоряжения об эвакуации также действуют в некоторых населенных пунктах в Аттике, Восточной Македонии и во Фракии.

Ранее во вторник у предгорья горы Парнита вблизи Афин произошло новое возгорание. Пламя сожгло несколько домов и вынудило жителей срочно эвакуироваться.

Не поддается контролю и пожар у города Аспропиргос в 15 км от центра Афин. Более 120 пожарных пытаются локализовать возгорание, на месте также работают девять пожарных самолетов.

На помощь Греции Румыния отправила 66 пожарных, которые прибыли в Афины во вторник. Кроме того, ожидается помощь от Германии, Швеции, Чехии и Хорватии, которые, по сообщению греческих властей, отправят Афинам 64 пожарных, 19 пожарных машин, семь самолетов и вертолет.