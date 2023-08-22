ЕС направит Греции еще пять пожарных самолетов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает поддержку Греции в связи с мощными пожарами, бушующими в стране: Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении дополнительно пяти пожарных самолетов.

"Пять пожарных самолетов (стратегического резерва спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) rescEU, дислоцированных в Хорватии, Германии и Швеции, и один вертолет Blackhawk, 58 пожарных и девять цистерн для воды из Чехии сегодня направляются в Грецию", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Накануне в Грецию через механизм гражданской защиты ЕС было направлено два пожарных самолета, базирующихся на Кипре, 56 румынских пожарных и 10 единиц техники.

Кроме того, программа спутникового картографирования ЕС Copernicus уже подготовила карты пострадавших районов, и два офицера связи из европейского координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в пути в Грецию, отмечается в сообщении ЕК.

"Этим летом Греция стала свидетелем опустошительных лесных пожаров беспрецедентных масштабов, и в такие трудные времена срочная помощь ЕС жизненно важна. В этом сезоне лесных пожаров мы можем видеть реальное значение удвоения нашего воздушного флота пожаротушения rescEU. Я выражаю сердечную признательность Хорватии, Чехии, Германии и Швеции за их поддержку в оказании помощи греческим пожарным, которые уже доблестно борются с огнем", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.