Судоходство в Суэцком канале приостановлено после контакта нефтетанкера с газовозом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Судоходство в Суэцком канале в обоих направлениях возобновится через несколько часов, сообщила администрация, комментируя столкновение нефтяного танкера Burri с газовозом BW Lesmes.

По словам управляющего директора управления Суэцкого канала адмирала Оссама Раби, ранним утром в среду между двумя танкерами произошел "небольшой контакт", поскольку BW Lesmes внезапно остановился на водном пути из-за технической неисправности рулевого управления. Одновременно в этом месте возникло сильное течение, из-за чего Burri слегка коснулся вышедшего из строя СПГ-танкера.

Первоначальные проверки показали отсутствие значительных повреждений или каких-либо инцидентов, связанных с загрязнением окружающей среды, сообщает администрация.

СПГ-танкер BW Lesmes ходит под флагом Сингапура, имеет длину 295 м и дедвейт 121 тыс. т, а нефтяной Burri (Каймановы острова) - 250 м в длину и водоизмещение 67 тыс. тонн.

Судоходство будет возобновлено после того, как Burri отбуксируют с водного пути.