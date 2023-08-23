Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 сел на поверхность Луны

Запуск ракеты-носителя с автоматической станцией Chandrayaan-3 в Индии Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагьян" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") в среду совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне", - сообщил глава организации Шри Соманат.

Посадка была осуществлена в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 по Москве) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Таким образом Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

После посадки лунный ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.