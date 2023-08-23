"Роскосмос" поздравил Индию с успешной посадкой аппарата на южном полюсе Луны

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" поздравил Индийскую организацию космических исследований (ISRO) с успешной мягкой посадкой космического аппарата на поверхность Южного полюса Луны, отметив важность исследований естественного спутника Земли для всего человечества.

"Госкорпорация "Роскосмос" поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян 3"", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что исследования Луны важны для всего человечества, "в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что посадка индийского зонда с луноходом на поверхность Луны стала историческим днем для космической отрасли страны.

"Исторический день для индийского космического сектора. Поздравляю Индийскую организацию космических исследований с выдающимся успехом миссии "Чандраян-3", - написал Моди в X (бывший Twitter).

В видеообращении к сотрудникам организации Моди, который в настоящее время находится в ЮАР на саммите БРИКС, отметил, что это "историческое достижение, которое звучит как фанфары для развитой Индии".

Ранее в среду посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагьян" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") совершил успешную мягкую посадку в районе Южного полюса Луны.

Индия первой в мире совершила успешную мягкую посадку на Южном полюсе Луны.

21 августа должна была состояться мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли российской межпланетной станции "Луна-25". Однако 20 августа, согласно сообщению "Роскосмоса", "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

21 августа гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.