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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В БРИКС приглашены шесть стран

Официально они присоединятся к содружеству с января 2024 года

В БРИКС приглашены шесть стран
Саммит БРИКС в ЮАР
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Они станут официальными и полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Рамафоса также сказал, что участники организации договорились об основных принципах, стандартах, критериях и процедурах. Грядущее присоединение шести новых стран он назвал первой фазой согласованного процесса расширения БРИКС.

Президент Владимир Путин отметил, что принятие этого решения было непростым, как и согласование итоговой декларации БРИКС в целом.

"Должен отметить, что эта работа была непростой. Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", - сказал президент России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал решение принять в состав БРИКС новых участников. "Расширение придаст нам новую динамику (...). Оно укрепит веру стран в новый миропорядок", - сказал он.

Днем ранее участники саммита утвердили порядок расширения организации - документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами БРИКС. Какие именно принципы были утверждены, не уточнялось.

К началу саммита два десятка стран подали официальные заявки на вступление в БРИКС, а всего интерес к вступлению в организацию выразили более 40 государств.

Содружество было создано в 2006 года, в него сначала вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Затем в БРИКС вошла ЮАР.

БРИКС ЮАР Сирил Рамафоса Нарендра Моди Индия Владимир Путин
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