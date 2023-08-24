Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Лидеры БРИКС отметили приверженность использованию нацвалют в торговле

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лидеры стран-участниц БРИКС выступили за более активное применение национальных валют при проведении финансовых операций, говорится итоговой декларации саммита.

"Мы отмечаем важность продвижения использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях между участниками БРИКС, а также - с торговыми партнерами", - указано в документе.

Лидеры стран БРИКС поручили министрам финансов и главам Центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.

БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В БРИКС приглашены шесть стран

В БРИКС приглашены шесть стран

Brent торгуется у $83,2 за баррель

Япония начала сброс в море воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония начала сброс в море воды с АЭС "Фукусима-1"

Что случилось этой ночью: четверг, 24 августа

Большинство кандидатов в президенты США от Республиканской партии поддержат Трампа

Трамп заявил, что Байден не может содействовать прекращению конфликта на Украине

Трамп заявил, что Байден не может содействовать прекращению конфликта на Украине

КНДР заявила о второй неудачной попытке вывода спутника-шпиона на орбиту

КНДР заявила о второй неудачной попытке вывода спутника-шпиона на орбиту

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

Что произошло за день: среда, 23 августа

Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каи Каллас

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });