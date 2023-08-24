Лидеры БРИКС отметили приверженность использованию нацвалют в торговле

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лидеры стран-участниц БРИКС выступили за более активное применение национальных валют при проведении финансовых операций, говорится итоговой декларации саммита.

"Мы отмечаем важность продвижения использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях между участниками БРИКС, а также - с торговыми партнерами", - указано в документе.

Лидеры стран БРИКС поручили министрам финансов и главам Центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.