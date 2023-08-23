Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Согласованы принципы расширения состава БРИКС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Страны БРИКС утвердили документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств, сообщаютзападные СМИ со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Мы достигли договоренности по вопросу расширения. Мы приняли документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами БРИКС ", - заявила она.

По ее словам, лидеры БРИКС позднее, до завершения саммита в четверг 24 августа, более подробно расскажут о достигнутом соглашении.

Какие именно принципы расширения Брикс удалось согласовать, пока не уточняется.

Ранее 23 августа председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить реализацию плана по расширению состава организации.

К настоящему моменту около 20 стран подали официальные заявки на вступление в БРИКС, в том числе Саудовская Аравия, Индонезия и Египет, а всего интерес к вступлению в организацию выразили более 40 государств.

В преддверии саммита БРИКС многие мировые СМИ сообщали о наличии разногласий между участниками объединения относительно темпов вступления других государств в организацию. Так, ЮАР и Россия поддерживали расширение объединения, а Бразилия высказывала опасения на этот счет, Индия также колебалась. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите в среду заявил, что "полностью поддерживает" расширение блока в тех случаях, когда все члены выступают за это.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге.

БРИКС Индия Бразилия Си Цзиньпин ЮАР Наледи Пандор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия планирует упростить правила получения гражданства

Индийская лунная станция установила связь с центром управления полетами

Премьер Индии предложил БРИКС создать организацию по исследованию космоса

Премьер Индии предложил БРИКС создать организацию по исследованию космоса

Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 сел на поверхность Луны

Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 сел на поверхность Луны

Жара во Франции второй день подряд бьет рекорд

В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр "Весна"

В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр "Весна"

Что случилось этой ночью: среда, 23 августа

Си Цзиньпин призвал к формированию новой концепции всеобщей безопасности

Си Цзиньпин призвал к формированию новой концепции всеобщей безопасности

Китай и ЮАР выступили за урегулирование кризиса на Украине путем переговоров

Байдену грозит расследование в палате представителей США, чреватое импичментом

Байдену грозит расследование в палате представителей США, чреватое импичментом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });