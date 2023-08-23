Согласованы принципы расширения состава БРИКС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Страны БРИКС утвердили документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств, сообщаютзападные СМИ со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Мы достигли договоренности по вопросу расширения. Мы приняли документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами БРИКС ", - заявила она.

По ее словам, лидеры БРИКС позднее, до завершения саммита в четверг 24 августа, более подробно расскажут о достигнутом соглашении.

Какие именно принципы расширения Брикс удалось согласовать, пока не уточняется.

Ранее 23 августа председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить реализацию плана по расширению состава организации.

К настоящему моменту около 20 стран подали официальные заявки на вступление в БРИКС, в том числе Саудовская Аравия, Индонезия и Египет, а всего интерес к вступлению в организацию выразили более 40 государств.

В преддверии саммита БРИКС многие мировые СМИ сообщали о наличии разногласий между участниками объединения относительно темпов вступления других государств в организацию. Так, ЮАР и Россия поддерживали расширение объединения, а Бразилия высказывала опасения на этот счет, Индия также колебалась. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите в среду заявил, что "полностью поддерживает" расширение блока в тех случаях, когда все члены выступают за это.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге.