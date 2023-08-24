Аналитик ожидает, что электричество в Эстонии зимой будет вдвое дешевле

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Эстонский энергетический концерн Eesti Energia прогнозирует, что цены на электроэнергию в наступающем отопительном сезоне будут в два раза ниже, чем в прошлом году.

Как отмечает энергоконцерн в письме, разосланном клиентам, в начале текущей недели были зафиксированы рекордно высокие с начала 2023 года цены на электроэнергию, что связано с двумя крупными отключениями в Финляндии. Однако ситуация обещает быстро стабилизироваться, и в долгосрочной перспективе этот скачок цен не скажется на рынке.

"Текущая ситуация позволяет предположить, что зимние цены на электроэнергию могут быть примерно наполовину ниже прошлогодних", - считает стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер.

Однако их повышения он также не исключил. Цены на электроэнергию в Европе в значительной степени обусловлены ценами на газ и в осенне-зимний период будут зависеть от того, как Европа будет регулировать поставки газа. Цены на электроэнергию могут вырасти, если зимой газ резко подорожает из-за высокого спроса, и для его удовлетворения придется вводить в эксплуатацию электростанции, работающие на газе, пояснил Миллер.

В целом, по мнению Eesti Energia, если в Европе будет мягкая зима, то цены на электроэнергию могут остаться в диапазоне 10-20 центов за 1 кВт.ч. Однако если поставки газа начнут сокращаться быстрее, чем ожидалось, например, из-за похолодания, то цены могут подняться до 20-30 центов, а в часы пик- еще выше.

Eesti Energia - международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.