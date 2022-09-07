Эстония побила европейский рекорд по инфляции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительских цен в Эстонии в августе повысился по сравнению с июлем на 2,3%, а по сравнению с августом прошлого года – на 24,8%, сообщил в среду департамент статистики страны.

По его данным, товары подорожали по сравнению с августом прошлого года на 18,3%, услуги - на 37,6%.

"В сравнении с августом 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем: от общего повышения индекса они составили более 40%, - сказала ведущий аналитик департамента Виктория Трасанова.

Так, электричество для жилья стало дороже на 205,9%, отопление – на 61,7%, газ – на 244,2%, твердое топливо – на 100%. Бензин подорожал на 30,5%, дизельное топливо - на 46,9%.

Из продуктов питания в сравнении с августом прошлого года более всего подорожал сахар (81,2%). Мука и крупы стали дороже на 75,2%, специи – на 57,6%, яйца – на 50,9%.

По экспресс-данным Евростата на 31 августа, цены в Эстонии в августе нынешнего года выросли по сравнению с августом прошлого года на 25,2%, что стало наивысшим показателем в Евросоюзе (9,1% по ЕС). У следующей за Эстонией Литвы этот показатель составил 21,1%, у Латвии – 20,8%.