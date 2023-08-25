Издание сообщило о возможной скорой забастовке работников Chevron в Австралии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Австралийские профсоюзы на следующей неделе могут инициировать забастовку сотрудников американской Chevron Corp., пишет издание Montel со ссылкой на информированные источники.

По данным одного из источников, профсоюзы приостановили переговоры с Chevron до конца следующей недели, а забастовка может быть инициирована уже во вторник.

Другой источник издания сообщил, что забастовку инициируют до того, как Chevron вынесет на голосование в среду-четверг предложения об улучшении условий оплаты труда работников.

В понедельник должна состояться "техническая встреча", указывает Montel. При этом один из источников отмечает, что переговорный процесс де-факто приостановлен до ожидающегося не ранее четверга завершения параллельных переговоров Chevron по условиям соглашения, предложенного работникам.

Объединение двух профсоюзов Offshore Alliance должно уведомить о проведении забастовки за семь рабочих дней. Таким образом, забастовка может начаться не ранее 7 сентября.

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