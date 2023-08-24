Президент Бразилии предложил провести встречу представителей БРИКС и G7

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Существует возможность встречи представителей стран БРИКС и G7 для обсуждения важнейших экономических, торговых и других вопросов, полагает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Теперь можно провести встречу членов БРИКС и G7. Это была бы хорошая возможность для того, чтобы обсудить торговлю, научные и технологические достижения, демократию", - приводят его слова с пресс-конференции "на полях" саммита БРИКС на официальной странице администрации президента Бразилии в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Лула да Силва заявил, что БРИКС не является альтернативой ни G7, ни G20, ни какой-либо другой из существующих международных организаций.

Он добавил, что БРИКС – важная организация в глобальном диалоге, и ее голос за столом переговоров звучит наравне с Европейским союзом и США.