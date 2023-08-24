В ЕС назвали расширение БРИКС делом только этой группы стран

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз не входит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и не может иметь отношения к расширению этой группы стран, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Расширение группы входит исключительно в компетенцию членов БРИКС. У нас есть связи с отдельными странами группы. Мы работаем с ними над вопросами, имеющими для нас значение. Но мы не участвовали в этом саммите", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Это решение в рамках их компетенции, и им самим надлежит организовываться так, как они это понимают", - добавил Стано, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы, председательствующего в БРИКС, о расширении этого межгосударственного объединения.

Государства-члены БРИКС на саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа решили пригласить в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Членство этих стран станет официальным с 1 января 2024 года.