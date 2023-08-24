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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Индийский луноход начал исследование поверхности Луны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Луноход "Прагъян", доставленный накануне на Луну индийской автоматической станцией "Чандраян-3", начал исследования на поверхности естественного спутника Земли, сообщила в четверг Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Все системы (после посадки) в норме. Началось передвижение ровера", - отмечается в сообщении.

Ранее ISRO сообщила, что индийский луноход спустился с платформы посадочного модуля "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), который в среду совершил посадку на Луну.

Лунный ровер "Прагъян", оснащенный различным исследовательским оборудованием, будет проводить химический анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Прилунение посадочного модуля с луноходом было осуществлено в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 по Москве) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

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