Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на Луну индийской автоматической станцией Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), уже преодолел восемь метров по поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщила в пятницу Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Все запланированные перемещения лунохода подтверждены. Луноход успешно преодолел дистанцию около 8 метров", - сообщила организация.

По данным ISRO, на луноходе были активированы спектроскоп LBIS и спектрометр APXS для проведения научных исследований.

"Вся полезная нагрузка перелетного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно", - отметили в космическом ведомстве.

Ранее ISRO сообщала, что индийский луноход спустился с платформы посадочного модуля "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") и начал исследования поверхности Луны.

Лунный ровер "Прагъян", оснащенный различным исследовательским оборудованием, будет проводить химический анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Прилунение посадочного модуля с луноходом состоялось в среду в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 по Москве) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.