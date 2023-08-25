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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Степанакерт попросил Москву организовать встречу с представителями Баку

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян обратился к России с просьбой организовать встречу с представителями Азербайджана.

"Необходимо обратиться к России с требованием-предложением о проведении встречи с Азербайджаном для обсуждения вопросов вокруг создавшейся в Арцахе ситуации, проблем с безопасностью, гуманитарного кризиса. Поскольку никто не может гарантировать физическую безопасность наших граждан на территории Азербайджана, эта встреча может состояться в месте дислокации российских миротворческих сил (в Нагорном Карабахе - ИФ) или в любом другом безопасном месте при участии третьей стороны", - сказал Нерсисян в видеообращении.

Он выразил уверенность, что Россия в состоянии организовать подобную встречу, результаты которой будут представлены общественности.

"Международное сообщество, в том числе российские миротворческие силы не обеспечивают безопасность на достаточном уровне и не могут создать условия для нормальной жизнедеятельности", - сказал Нерсисян.

Азербайджан Нагорный Карабах Гурген Нерсисян Арцах
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