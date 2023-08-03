Баку отвергает заявления Еревана о блокировании Лачинского коридора

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана отверг заявления армянской стороны о том, что Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, по-прежнему заблокирован, и обвинил Ереван в попытке обострить ситуацию.

"Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в очередной раз ввести в заблуждение международное сообщество в вопросах работы погранично-пропускного пункта "Лачин", территориальной целостности и делимитации армяно-азербайджанской границы в ходе своего выступления на заседании правительства 3 августа говорят о намерении армянской стороны обострить ситуацию", - заявляет Баку.

В МИД подчеркнули, что утверждения о перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги не имеют под собой никаких оснований, и добавили, что в Баку неоднократно заявляли о недопустимости перевозки грузов на свою территорию без согласования этого вопроса с Баку.

3 августа Пашинян заявил, что отправленный правительством Армении груз гуманитарной помощи не может проехать по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах. Он добавил, что российские миротворцы в регионе должны назвать причины, почему гуманитарный груз не получается доставить в непризнанную республику.

"После заявления президента Азербайджана в интервью Euronews о том, что Лачинский коридор не заблокирован, необходимо выслушать разъяснение размещенного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента России, почему они не обеспечивают доставку в Нагорный Карабах гуманитарного груза, отправленного правительством Армении", - сказал Пашинян.