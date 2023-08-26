В палате представителей США призвали расследовать коррупцию Байдена на Украине

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала незамедлительно начать расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера, которое может привести к импичменту главы Белого дома.

"Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре", - написала она в соцсети Х (бывший твиттер).

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барка Обамы, заплатил $1 млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил Хантер Байден. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в Белом доме Украину, расследование было прекращено, а украинский генпрокурор уволен.

Ранее о расследовании в отношении Байденов заявил спикер палаты Кевин Маккарти.

"Будем ли мы проводить расследование по импичменту зависит главным образом от того, предоставят ли нам документы, которые мы запрашиваем", - сказал Маккарти в интервью телеканалу Fox News.

Спикер сообщил, что они запрашивают выписки с банковских счетов и кредитных карт, хотя и не уточнил, чьих конкретно.

"Банковские выписки, выписки по кредитной карте и другие. Покажите нам, куда пошли деньги, покажите нам, брали ли вы деньги из внешних источников? И это прояснило бы большую часть ситуации, но они, похоже, борются против этого на каждом шагу", - заявил он.