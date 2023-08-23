Байдену грозит расследование в палате представителей США, чреватое импичментом

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США может начать расследование финансовой деятельности президента Джо Байдена и его сына Хантера, которое может закончится импичментом, если не будут предоставлены соответствующие документы.

"Будем ли мы проводить расследование по импичменту зависит главным образом от того, предоставят ли нам документы, которые мы запрашиваем", - сказал спикер палаты представителей Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News, добавив, что важно то, "как Байдены справятся с этим".

Маккарти пояснил: "Если бы они предоставили нам документы, не было бы необходимости в расследовании по импичменту. Но если они утаят документы и будут бороться, как сейчас, за то, чтобы не предоставить американской общественности то, что она заслуживают знать, мы продолжим расследование по импичменту, когда вернемся к заседаниям (после каникул Конгресса - ИФ").

По словам спикера, речь идет о выписках с банковских счетов и кредитных карт, чьих конкретно, он не уточнил.

"Банковские выписки, выписки по кредитной карте и другие. Покажите нам, куда пошли деньги, покажите нам, брали ли вы деньги из внешних источников? И это прояснило бы большую часть ситуации, но они, похоже, борются против этого на каждом шагу", - заявил Маккарти.

Он добавил, что утаивание этих документов не имеет смысла, поскольку "в рамках расследования по импичменту мы все равно смогли бы получить документы, которые нам нужны".

Как сообщалось ранее, Маккарти считает, что расследование финансовой деятельности семьи президента Джо Байдена может быть поводом для инициирования дела об импичменте.

Маккарти напомнил, что, когда Байден баллотировался в президенты, "он сказал американскому народу, что никогда не обсуждал бизнес Хантера".

"Он говорил, что его семья не получила ни доллара от Китая, что, как мы сейчас доказали, является неправдой", - добавил спикер.