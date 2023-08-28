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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Президент Эстонии призвал премьера ответить на "неприятные вопросы" в парламенте

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил, что премьер Кая Каллас (Kaja Kallas) должна ответить перед комиссией парламента на вопросы, связанные со скандалом с предпринимательской деятельностью ее семьи в России.

"Премьер-министр Кая Каллас должна отвечать и на неприятные вопросы, причем делать это ей придется и перед комиссией парламента, независимо от того, кто ее возглавляет - представитель оппозиции или коалиции", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении главы государства.

"Кая Каллас сообщила общественности, что она не планирует уходить в отставку. Дальнейшие шаги премьер-министра покажут, насколько серьезной она считает эту проблему (работы членов ее семьи с бизнесом в России и отказа от разъяснения проблем правительства в специальной комиссии парламента - ИФ)", - подчеркнул Карис.

Он выступил с заявлением в связи с тем, что Каллас была приглашена на вторник на совместное внеочередное заседание специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом и специальной комиссии по борьбе с коррупцией во вторник, где должен обсуждаться вопрос о бизнесе ее мужа с Россией.

В понедельник она отказалась от участия в заседании специального комитета по контролю за государственным бюджетом, на котором должен был обсуждаться вопрос о финансировании аппарата президента. Об участии в заседании комиссии по борьбе с коррупцией она еще не сообщала.

23 августа портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжает бизнес с восточными соседом, несмотря на запреты правительства в адрес компаний, сотрудничающих с Россией.

В связи с этим отставки Каллас потребовали оппозиционные парламентские партии, а президент Карис сказал, что речь идет о международном авторитете Эстонии и предложил ей объяснить обществу происходящее.

Каллас заявила порталу "Дельфи", что не видит причин для отставки. "Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", - сказала она.

По данным СМИ, за время СВО компания Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 тыс. евро в этом году.

Алар Карис Кая Каллас Эстония
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