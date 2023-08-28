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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Премьер Эстонии отказалась обсуждать во вторник связи бизнеса ее мужа с Россией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, несмотря на призыв президента Алара Кариса, отказалась участвовать в работе спецкомиссии парламента, намеревающейся во вторник обсудить ее деятельность в связи с бизнесом мужа Каллас на российском направлении.

"Завтра у меня очень загруженный день, у нас будет обсуждение госбюджета и бюджетной стратегии", - заявила Каллас в понедельник журналистам.

Она выразила готовность встречаться с соответствующими комитетами, но в силу большой загруженности хочет, чтобы подобные планы с ней согласовывались.

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Каллас также заявила, что уже высказала свое мнение относительно дела ее мужа и что "любая деятельность в России и связанная с Россией должна прекратиться". "Каждый предприниматель должен найти для этого свой моральный компас", - сказала премьер. Она выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией и извинилась "перед всеми, кого эта ситуация затронула".

Ранее Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку, несмотря на требования оппозиции, ряда СМИ и большинства участников опросов населения.

В понедельник президент Эстонии заявил, что премьер Кая Каллас должна ответить перед комиссией парламента на вопросы относително скандала, связанного с предпринимательской деятельностью члена ее семьи в России. "Премьер-министр Кая Каллас должна отвечать и на неприятные вопросы, причем делать это ей придется и перед комиссией парламента, независимо от того, кто ее возглавляет - представитель оппозиции или коалиции", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении главы государства.

23 августа портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжает бизнес с восточными соседом, несмотря на запреты правительства в адрес компаний, сотрудничающих с Россией. По данным СМИ, компания Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 тыс. евро в 2023 году.

Оппозиционные парламентские партии потребовали отставки Каллас.

Кая Каллас Эстония
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