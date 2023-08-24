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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Президент Эстонии потребовал от премьера объяснить сотрудничество ее мужа с РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности факт сотрудничества ее мужа с Россией, по поводу чего в стране разразился скандал.

В миреЭстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каи КалласЧитать подробнее

"Я считаю, что общество сегодня ждет разъяснений от премьер-министра. И как только оно их получит, вероятно, придется подумать и проконсультироваться с советниками о том, каковы будут последующие шаги", - сказал Карис вещателю ERR.

Накануне Каллас сказала ERR, что она премьер-министр, а не предприниматель, и не занимается бизнесом своего мужа, а все вопросы следует направлять компании Stark Logistics, частично принадлежащей ее мужу Арво Халлику.

"Я думаю, что определенно есть больше деталей (...) Мы видим, что появляется все больше и больше таких случаев, когда санкции, которые мы согласовали в Европе, не действуют",- прокомментировал ситуацию Карис.

Он согласился с мнением члена комиссии по государственной обороне Раймонда Кальюлайда о том, что речь идет о международном авторитете Эстонии.

23 августа ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics продолжала сотрудничать с Россией и после 24 февраля 2022 года, тогда как премьер-министр Каллас последовательно выступает за ужесточение санкций против России и разрыв отношений с Москвой.

23 августа Каллас сказала, что нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics продолжает перевозки грузов в Россию. По ее словам, если есть вопросы к ее супругу, то их следует адресовать ему, так как у премьер-министра очень напряженная работа и у нее нет времени на ведение еще и бизнеса.

Эстонские СМИ узнали в начале лета, что Каллас предоставила принадлежащей ее мужу фирме Novaria Consult заем в размере более 350 тысяч евро. Этой компании, в свою очередь, принадлежит 24,8% предприятия Stark Logistics.

24 августа передовицы всех ведущих СМИ Эстонии потребовали от премьер-министра объяснений. Днем ранее оппозиционные партии Эстонии потребовали отставки Каллас.

Алар Карис Кая Каллас Эстония Stark Logistics Novaria Consult Арво Халлик
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