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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Милан установил исторический рекорд для среднесуточной температуры для августа

Милан установил исторический рекорд для среднесуточной температуры для августа
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Милане на этой неделе среднесуточная температура воздуха составила 33 градуса по Цельсию - рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщило региональное агентство по охране окружающей среды (APRA), отвечающее за область Ломбардия.

Метеорологическая станция "Милан-Брера" зарегистрировала эти показатели 23 августа. Станция действует с 1763 года и впервые зафиксировала такую температуру.

23 и 24 августа стали самыми жаркими днями за это лето по всей Ломбардии: в некоторых городах области столбик термометра достигал 40 С. В Кремоне и Павии было 39 С, в Мантуе, Комо и Брешии - 38 С, в Бергамо и Сондрио - 37 С, в Лекко - 36 С и в Варезе - 35 С.

Предыдущим наиболее жарким днем в Милане считается 11 августа 2003 года, тогда среднесуточная температура составила 32,8 С.

В Риме рекордно высокую температуру в 41,8 С зафиксировали в июле.

Милан Рим Ломбардия Италия
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