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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Минобороны РФ подтвердило израильский авиаудар по аэропорту в сирийском Алеппо

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре аэродрома Эн-Найраб в сирийском городе Алеппо, сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар по инфраструктуре аэродрома Эн-Найраб", - говорится в сообщении.

Удары наносились 28 августа с 04:20 до 04:27, указал Кулить.

Он отметил, что "в результате израильского авиаудара частично повреждено бетонное покрытие, функционирование аэропорта не нарушено".

Как ранее сообщили израильские СМИ со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии, работа международного аэропорта сирийского города Алеппо остановлена после обстрела воздушной гавани со стороны Израиля.

Минобороны РФ Сирия Израиль
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