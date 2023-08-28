Международный аэропорт Алеппо выведен из строя

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сирийские военные заявили, что международный аэропорт Алеппо прекратил работу после воздушного удара со стороны Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источник в Минобороны Сирии.

По словам собеседника издания, аэропорт был целью удара. В результате повреждения получила взлетно-посадочная полоса, она теперь не может принимать самолеты.

Удар был нанесен в 4:30 утра по местному времени, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на сирийское агентство SANA.