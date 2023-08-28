Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Международный аэропорт Алеппо выведен из строя

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сирийские военные заявили, что международный аэропорт Алеппо прекратил работу после воздушного удара со стороны Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источник в Минобороны Сирии.

По словам собеседника издания, аэропорт был целью удара. В результате повреждения получила взлетно-посадочная полоса, она теперь не может принимать самолеты.

Удар был нанесен в 4:30 утра по местному времени, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Алеппо Минобороны Израиль Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке

ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 августа

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

В Греции борются с тремя крупными пожарами

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });