Двое сирийских военных погибли в результате авиаудара Израиля в провинции Тартус

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Двое сирийских военнослужащих погибли и четверо получили ранения в результате атаки 13 сентября с 17:18 до 17:36 двумя истребителями F-16 ВВС Израиля объектов сирийских правительственных войск в провинции Тартус, сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, по его данным, "с 22:37 до 22:50 четыре истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар по объектам в окрестностях города Хама".

"Жертв и пострадавших нет", - сказал контр-адмирал.

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Как правило, целями ударов становятся иранские военные советники или склады с боеприпасами и другие объекты, принадлежащие поддерживающей Дамаск ливанской группировке "Хезболла".