Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Двое сирийских военных погибли в результате авиаудара Израиля в провинции Тартус

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Двое сирийских военнослужащих погибли и четверо получили ранения в результате атаки 13 сентября с 17:18 до 17:36 двумя истребителями F-16 ВВС Израиля объектов сирийских правительственных войск в провинции Тартус, сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, по его данным, "с 22:37 до 22:50 четыре истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар по объектам в окрестностях города Хама".

"Жертв и пострадавших нет", - сказал контр-адмирал.

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Как правило, целями ударов становятся иранские военные советники или склады с боеприпасами и другие объекты, принадлежащие поддерживающей Дамаск ливанской группировке "Хезболла".

Тартус Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX в пятницу стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink

Ракета SpaceX в пятницу стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink

Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия

Число жертв наводнений в Ливии достигло 11,3 тыс. человек

Число жертв наводнений в Ливии достигло 11,3 тыс. человек

Госдеп США пообещал реакцию на высылку двух дипломатов из России

Что произошло за день: четверг, 14 сентября

В НАСА назначен руководитель по исследованию НЛО

В НАСА назначен руководитель по исследованию НЛО

Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

США ввели санкции против "АвтоВАЗа", "Соллерса", "Москвича" и "Автодора"

США ввели санкции против "АвтоВАЗа", "Соллерса", "Москвича" и "Автодора"

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

Россиян призвали соблюдать запрет на купание на курортах Египта после нападения акулы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });