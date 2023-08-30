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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Ураган "Идалия" добрался до Флориды

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мощный ураган "Идалия" достиг северного побережья американского штата Флорида, у его берегов наблюдают штормовые волны, есть вероятность наводнения, сообщает американский Национальный центр по ураганам.

"Идалия" обрушился на побережье региона Флориды Биг-Бенд близ населенного пункта Китон-Бич приблизительно в 7:45 по местному времени (14:45 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении центра, опубликованном в X (ранее Twitter).

К этому моменту "Идалию" относят к третьей категории по шкале Саффира - Симпсона: такие ураганы представляют серьезную угрозу. Максимальная скорость ветра составляет 56,9 м/с.

Кроме того, вдоль побережья Биг-Бенда стремительно поднимается уровень воды, и, по оценке метеорологов, нынешняя ситуация грозит "затоплениями в этом районе".

В центре отметили, что во Флориде "продолжаются катастрофические штормовые приливы и бушуют разрушительные ветры".

Накануне Associated Press сообщало, что жители Флориды срочно покидают свои дома в связи с приближением "Идалии". Тогда его характеризовали как тропический шторм, однако позднее он усилился до урагана.

Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. Международный аэропорт Тампа и Международный аэропорт Сент-Пит-Клируотер во вторник приостановили работу.

Флорида США Идалия
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