Польша планирует производить комплектующие для F-16

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Польша организует производство комплектующих для американских истребителей F-16, сообщил агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецки.

"В конечном итоге PZL Mielec будет производить от 70 до 80% конструкции корпуса F-16, - сказал он. Предприятие намерено реализовать этот план до конца следующего года".

"Производство конструкций F-16 Block 70/72 (новейшая модификация истребителя - ИФ) на предприятии PZL Mielec осуществляется в комплексно модернизированном цехе общей площадью 14 тыс. кв. м. Раньше здесь производились военные реактивные самолеты", - отметил директор завода.

"Я рад, что Lockheed Martin оценил компетентность наших сотрудников и потенциал этого места, и принял решение разместить здесь производство конструкций F-16. Это также является доказательством приверженности Lockheed Martin развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны", - заявил он.

Многоцелевой истребитель F-16 версии Block 70/72 вышел в серию в январе 2023 года. Его особенность - оснащение новейшей бортовой радиолокационной станцией APG-83 (SABR) дальнего обнаружения с активной фазированной решеткой, бортовым комплексом РЭБ, подвесными контейнерами целеуказания AN/AAQ-33 Sniper и т.д.