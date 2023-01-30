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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Власти Польши допустили передачу Украине истребителей в координации с партнерами по НАТО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Польша продолжит координировать поставки вооружений Украине с партнерами по НАТО, это касается и возможных поставок истребителей F-16, заявил в понедельник польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Все действия, касающиеся усиления обороны Украины, мы координируем с нашими партнерами по НАТО... Так же, как это было несколько месяцев назад с МиГами, так будет и с какой-либо другой воздушной силой. Мы будем это согласовывать и, возможно, передавать при полной координации", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Polsat о возможности поставок на Украину истребителей F-16.

Ранее в январе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что представители западных стран ведут внутренние обсуждения возможности передачи истребителей Украине.

Польша Украина НАТО
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