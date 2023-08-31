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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В сгоревшем здании в Йоханнесбурге нашли уже 73 погибших

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В горевшем пятиэтажном здании в Йоханнесбурге нашли тела уже 73 погибших, сообщил в соцсетях представитель экстренных служб города Роберт Мулодзи. Число пострадавших достигло 53. Поисковые работы в здании продолжаются.

Мулодзи добавил, что поисковые и спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Он отметил, что за 20 лет службы он не видел ничего подобного, и назвал случившееся настоящей трагедией для города.

Пожар полностью потушен.

Горевшее здание ранее было расселено, но затем его заселили сквоттеры, сообщает АР. По словам очевидцев, в последнее время там проживало около 200 человек, включая детей, люди разместились в том числе в нижнем нежилом этаже, отведенном под гаражи. Выжившие говорят, будто видели, как люди выбрасывали детей из окон и прыгали сами, чтобы спастись от огня. Пока среди погибших нашли семерых детей, в том числе одного годовалого малыша.

Пожар в здании начался около часу ночи, его причина еще не установлена. Также неясно, сколько именно человек находилось в здании к началу пожара. По сведениям городских чиновников, среди обитателей здания были бездомные и иностранцы и они могли жечь свечи и разводить костры в помещениях, чтобы согреться.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь им и тем, кто пострадал при пожаре. Он высказал надежду, что расследование установит причину возгорания.

АР отмечает, что Йоханнесбург считается самым богатым городом Африки, но его центр обветшал и здания там часто заброшены и находятся в запущенном состоянии. Политики регулярно спорят, следует ли выселять сквоттеров из таких зданий.

Йоханнесбург Сирил Рамафоса ЮАР
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