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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Баку обвинил Париж в посягательстве на суверенитет Азербайджана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Посла Франции в Баку Анн Буайон вызвали в МИД Азербайджана, где ей вручили ноту протеста в связи с отправкой машин к погранпереходу "Лачин" и антиазербайджанскими заявлениями некоторых глав французских городов, в том числе мэра Парижа Анн Идальго, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"...Послу Франции была представлена нота протеста МИД в связи с отправкой транспортных средств под видом "гуманитарного груза" в направлении пограничного пункта пропуска "Лачин" (на армяно-азербайджанской границе - ИФ) в сопровождении руководящих лиц нескольких французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго, и озвученными этими лицами провокационными антиазербайджанскими заявлениями", - говорится в пресс-релизе.

На встрече было подчеркнуто, что такие шаги французской стороны являются "не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана", но и посягательством на его "суверенитет и территориальную целостность".

В Баку считают, что "эти провокационные действия, являющиеся инструментом ложной кампании манипуляций со стороны Армении, являются очередным примером шагов, направленных на обострение ситуации в регионе и мотивированных Францией на продолжение Армении реваншистской позиции, которая в последние дни усиливается".

"Азербайджанская сторона расценила демонстративную попытку отправки грузов без согласования (с Баку - ИФ) и вопреки ее воле на международно признанную территорию Азербайджана как провокацию, и довела свой решительный протест до сведения противоположной стороны. Франции было выдвинуто настойчивое требование прекратить действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, угрожающие и без того хрупкому процессу нормализации, продвигаемому активными усилиями международных акторов", - заявили в МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго 30 августа собиралась приехать в Ереван, чтобы сопроводить предназначенный жителям Нагорного Карабаха гуманитарный груз в сторону Лачинского коридора. Гуманитарную помощь собрали Париж, Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Овернь, Окситания, регион Луары.

Около месяца 22 грузовика с гуманитарным грузом ждут возможности проехать через Лачинский коридор с территории Армении. Власти Азербайджана запрещают их въезд. В Баку отрицают блокировку Лачинского коридора.

Азербайджан Анн Идальго МИД Франция Армения Нагорный Карабах
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