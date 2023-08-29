Мэр Парижа сопроводит гуманитарный конвой из Еревана в Лачинский коридор

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мэр Парижа Анн Идальго посетит Ереван, чтобы сопроводить предусмотренный для жителей Нагорного Карабаха гуманитарный груз в сторону Лачинского коридора, заявили в координационном совете армянских организаций Франции.

"30 августа в Армению прибудет мэр Парижа Анн Идальго, которая будет сопровождать колонну с гуманитарным грузом, направляющуюся из Еревана в Лачинский коридор. Гуманитарную помощь предоставили города Париж, Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Овернь, Окситания, регион Луары", - говорится в сообщении.

В совете предполагают, что 30 августа колонна грузовиков с гуманитарным грузом будет стоять у въезда в Лачинский коридор.

Около месяца 22 грузовика с гуманитарным грузом ждут возможности проехать через Лачинский коридор с территории Армении. Власти Азербайджана запрещают их въезд.

29 августа азербайджанские СМИ сообщили, что Общество Красного Полумесяца Азербайджана направило в Карабахский регион страны 40 тонн гуманитарной помощи из Баку. В непризнанном Нагорном Карабахе заявили об отсутствии каких-либо договоренностей о получении гуманитарного груза из Баку по дороге Агдам-Степанакерт.