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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Турецкие СМИ сообщили, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут переговоры 4 сентября в Сочи, сообщают турецкие СМИ.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретятся в Сочи 4 сентября", - передают турецкие СМИ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров двух стран состоится в скором времени.

"Она пройдет скоро в России", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить информацию, что встреча лидеров может состояться в Сочи 4 сентября.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сочи
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