Партия Эрдогана подтвердила его визит в Россию на следующей неделе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Партия справедливости и развития (ПСР) турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила, что на следующей неделе он намерен посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник издание Daily Sabah.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, это может привести к прогрессу в возвращении России к важнейшей черноморской зерновой сделке", - приводит издание слова представителя ПСР Омера Челика.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на турецких чиновников сообщали, что 8 сентября Эрдоган может отправиться в Россию для обсуждения "зерновой сделки" с Путиным.

Также в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с Эрдоганом пройдет в ближайшее время.

"Действительно, встреча (с Эрдоганом - ИФ) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.