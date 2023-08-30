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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Путин и Эрдоган встретятся в России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана скоро пройдет в России, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщения о том, что эта встреча состоится в Сочи 4 сентября.

"Она пройдет скоро в России, - сказал Песков. - Буквально на днях мы дадим официальное сообщение".

25 августа он говорил, что подготовка к этому саммиту уже идет и "есть понимание", что он состоится скоро.

28 августа Партия справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, сообщила, что президент поедет в Россию на следующей неделе для переговоров с Путиным в том числе о возобновлении зерновой сделки.

Ранее этим летом турецкие СМИ и сам Эрдоган не раз высказывали предположение, что Путин встретится с Эрдоганом в Турции уже в августе. В середине августа турецкий телеканал предполагал, что эта встреча может состояться до конца лета или в сентябре. 21 августа Эрдоган допустил, что эта встреча может пройти в сентябре, если президенты найдут на нее время. Он, в частности, не раз выражал желание обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

Дмитрий Песков Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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