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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ЕС призвал к основанному на принципах правового государства решению кризиса в Габоне

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз отвергает любой захват власти в Габоне силой и призывает всех участников событий, связанных с путчем, к сдержанности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Вызовы, которым противостоит Габон, должны решаться при уважении принципов правового государства, конституционного порядка и демократии. От этого зависят мир и процветание страны, а также региональная стабильность", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

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В документе отмечается, что ЕС "разделяет серьезные обеспокоенности тем, как был организован и проведен избирательный процесс, предшествовавший военному перевороту".

"Но инклюзивный и содержательный диалог, обеспечивающий уважение верховенства закона и прав человека, а не использование силы, является способом гарантировать исполнение воли, выраженной габонским народом", - подчеркнул Боррель.

Накануне группа военных в Габоне объявила в эфире государственного телевидения о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.

Военные сообщили, что итоги выборов аннулируются, все институты власти распускаются и до последующего распоряжения закрываются границы страны. Они призвали население к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.

Габон ЕС
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