В габонском порту Овендо оказались заблокированы 15 грузовых судов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пятнадцать грузовых судов не могут покинуть габонский порт Овендо после военного переворота в этой стране, сообщает MarketWatch. Порт и границы страны в целом закрыли военные, захватившие власть.

По данным брокеров, корабли запросили разрешение на выход, но границы страны остаются закрытыми. Одним из застрявших в порту судов является Dallas Express, принадлежащий германской компании Hapag-Lloyd, с 5 тысячами контейнеров на борту.

Западные дипломаты заявляют, что порты страны, скорее всего, откроются к началу следующей недели.

В ночь на 30 августа в Габоне группа военных в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.