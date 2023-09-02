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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Российские военные не зафиксировали нарушений перемирия в Карабахе за сутки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ распространило в субботу вечером бюллетень о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. Из него следует, что нарушений режима прекращения огня там не зафиксировано.

"На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявили в военном ведомстве.

Минобороны РФ Нагорный Карабах Азербайджан Армения
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