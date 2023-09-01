Посол Франции остается в Нигере, несмотря на ультиматум военных

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Давление властей Нигера на посла Франции с целью его выдворения из страны усиливается, но он продолжает оставаться вместе с семьей в здании французского посольства в Ниамее, передает в пятницу радиостанция Europe 1.

Военные, захватившие власть в Нигере 26 июля, проинформировали накануне французскую сторону, что "дали указания полицейской службе" приступить "к выдворению" посла Франции Сильвена Итте. На сборы ему дано 48 часов. Однако, отмечает Europe 1, Париж до сих пор придерживается твердой позиции и хочет, чтобы дипломат оставался в своей резиденции.

Военный режим Нигера потребовал 25 августа, чтобы Итте покинуть страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. В среду, 31 августа, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера, вновь дав ему на сборы двое суток.

Французское правительство, не признающее власть мятежников, считает, что у путчистов нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.

По данным Europe 1, посол Франции, охраняемый тремя спецназовцами, - специалистами по защите VIP-персон, и его семья теперь лишены военным режимом дипломатического иммунитета. Это означает, что за пределами посольства отношение к нему будет такое же, как к любому французу в стране: его автомобиль и багаж смогут досмотреть, а свободу - ограничить.

Дипломатический источник радиостанции указывает на "все более интенсивное присутствие полиции" у стен посольства с целью все большего давления на дипломата.

СМИ также напоминает о наличии в Нигере 1,5 тыс. французских военнослужащих, которые больше не выходят за пределы своей базы. И хотя их теперь не видно на улицах Ниамея, они готовы, по словам высокопоставленного военного, "ответить на возможное насилие в отношении интересов Франции в стране".

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.