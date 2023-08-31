Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военные в Нигере лишили посла Франции дипломатического иммунитета

Они также поручили полиции выслать Сильвена Итте из страны

Военные в Нигере лишили посла Франции дипломатического иммунитета
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти военное руководство в Нигере отозвало дипломатический иммунитет посла Франции Сильвена Итте, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Кроме того, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера. На сборы ему дано 48 часов.

В миреЕС выразил поддержку послу Франции в НигереЧитать подробнее

Они указали, что приняли такое решение в ответ на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

При этом, ранее уже поступали аналогичные требования, но в чуть более мягкой форме. Так, на прошлой неделе военные также дали Итте 48 часов, чтобы покинуть Нигер, но он этого не сделал.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции французских послов в Елисейском дворце, приветствовал действия главы дипмиссии, "который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей".

В Париже также отмечали, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.

Нигер Эммануэль Макрон Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Китая повысят налоговые вычеты для физлиц

Власти Китая повысят налоговые вычеты для физлиц

МИД Италии предупредил о новом кризисе с мигрантами в случае интервенции в Нигер

"Росатом" получил лицензию на строительство IV энергоблока АЭС в Египте

Турецкие СМИ сообщили, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

Президент непризнанного Карабаха сменил главу правительства и сам подает в отставку

Минюст США и SEC изучат тайный проект Tesla по строительству дома для Маска

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Премьер-министр Великобритании одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Премьер-министр Великобритании одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Что случилось этой ночью: четверг, 31 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });