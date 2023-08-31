Военные в Нигере лишили посла Франции дипломатического иммунитета

Они также поручили полиции выслать Сильвена Итте из страны

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти военное руководство в Нигере отозвало дипломатический иммунитет посла Франции Сильвена Итте, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Кроме того, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера. На сборы ему дано 48 часов.

Они указали, что приняли такое решение в ответ на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

При этом, ранее уже поступали аналогичные требования, но в чуть более мягкой форме. Так, на прошлой неделе военные также дали Итте 48 часов, чтобы покинуть Нигер, но он этого не сделал.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции французских послов в Елисейском дворце, приветствовал действия главы дипмиссии, "который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей".

В Париже также отмечали, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.