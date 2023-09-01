Армения продолжит консультации с РФ по Римскому статуту МУС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Армения продолжит консультации с Россией в процессе ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мы продолжим обсуждения с российской стороной", - сказал Симонян в интервью Общественному телевидению Армении.

Симонян отметил, что Армения ратифицирует Римский статут, чтобы он был применен против тех должностных лиц, которые совершили военные преступления против Армении.

"Есть 35 подтвержденных армянских военнопленных (в Азербайджане - ИФ). Это уже преступление", - сказал Симонян.

Ранее в пятницу в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что законодательная инициатива о ратификации Арменией Римского статута направлена правительством в парламент.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами. При этом в этом же месяце спикер парламента Ален Симонян высказывался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что этот шаг был бы неправильным по отношению к России.