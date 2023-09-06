Спикер парламента Армении пообещал ратифицировать Римский статут

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении, заявил спикер законодательного органа республики Ален Симонян.

"По всей вероятности, Римский статут будет ратифицирован. Документ находится в этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды, а их много, поскольку против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Нам это (ратификация - ИФ) нужно, нашей стране это нужно", - сказал Симонян армянским СМИ в среду.

В минувшую пятницу в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что законодательная инициатива о ратификации республикой Римского статута направлена правительством в парламент.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

Ранее Симонян заявлял, что Армения продолжит консультации с Россией в процессе ратификации Ереваном Римского статута.