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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В Латакии 14 сирийских военнослужащих погибли в результате атаки террористов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) попытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, 14 военнослужащих погибли, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Бейт-Смайра провинции Латакия группой боевиков террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибло 14 сирийских военнослужащих, уничтожены пять террористов", - сказал он.

Контр-адмирал также завил о 28 нарушениях протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства со стороны авиации международной коалиции во главе с США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил он.

По словам замруководителя ЦПВС, число подобных нарушений в районе Эт-Танф значительно выросло по сравнению с прошлым годом - "за август 2023 года зафиксировано 478 таких случаев".

Сирия
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