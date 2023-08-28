Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Сирийские военные отразили атаку боевиков в провинции Идлиб

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Террористы группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) пытались прорвать оборону сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, нападение отражено, уничтожены 18 боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана" при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны, уничтожены до 18 экстремистов", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Кроме того, Кулить сообщил о взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника на позиции сирийских военных в районе населенного пункта Маар-Шамша в Идлибе, в результате двое военнослужащих получили ранения.

Контр-адмирал также заявил, что возглавляемая США международная коалиция допустила 28 нарушений в небе над Сирией.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений: тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил замруководителя российского ЦПВС.

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

В Греции борются с тремя крупными пожарами

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

В Австралии нашли 23 морпеха после крушения военного вертолета США

Троих военнослужащих США госпитализировали после крушения вертолета в Австралии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });