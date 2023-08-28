Российские военные в Сирии заявили о 27 нарушениях со стороны авиации коалиции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 9 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в понедельник.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.

По мнению замруководителя российского ЦПВС, подобными действиями "коалиция" обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии и создает опасные предпосылки авиационных происшествий.