Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Власти Тайваня начали массовую эвакуацию людей в ожидании тайфуна "Хайкуй"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тысячи людей были эвакуированы на Тайване из-за тайфуна "Хайкуй", который, как ожидается, обрушится на остров в воскресенье, сообщила французская Le Monde.

На Тайване отменены сотни авиарейсов, закрыты многочисленные предприятия.

Тайфун, который станет первым за последние четыре года, обрушившимся непосредственно на остров, приблизится к побережью утром и достигнет суши во второй половине дня.

"Ожидается, что это будет представлять значительную угрозу для большинства районов Тайваня из-за ветров, дождей и волн", - предупредило Центральное метеобюро Тайваня.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила: "Я напоминаю людям, чтобы они готовились к тайфуну и обратили внимание на свою безопасность, избегали выходить на улицу".

Для возможных спасательных работ власти мобилизовали подразделения военнослужащих и технику: транспортные амфибии, надувные резиновые лодки.

Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 сентября

Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Габон откроет сухопутные, морские и воздушные границы страны

Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Шольц заявил, что возврата Германии к атомной энергии не будет

Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед

Гонконг избежал серьезного ущерба при прохождении тайфуна "Саола"

Гонконг избежал серьезного ущерба при прохождении тайфуна "Саола"

Что случилось этой ночью: суббота, 2 сентября

ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту безэкипажным катером

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });