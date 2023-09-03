Власти Тайваня начали массовую эвакуацию людей в ожидании тайфуна "Хайкуй"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тысячи людей были эвакуированы на Тайване из-за тайфуна "Хайкуй", который, как ожидается, обрушится на остров в воскресенье, сообщила французская Le Monde.

На Тайване отменены сотни авиарейсов, закрыты многочисленные предприятия.

Тайфун, который станет первым за последние четыре года, обрушившимся непосредственно на остров, приблизится к побережью утром и достигнет суши во второй половине дня.

"Ожидается, что это будет представлять значительную угрозу для большинства районов Тайваня из-за ветров, дождей и волн", - предупредило Центральное метеобюро Тайваня.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила: "Я напоминаю людям, чтобы они готовились к тайфуну и обратили внимание на свою безопасность, избегали выходить на улицу".

Для возможных спасательных работ власти мобилизовали подразделения военнослужащих и технику: транспортные амфибии, надувные резиновые лодки.