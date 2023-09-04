Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Около 80 человек получили травмы во время тайфуна "Хайкуй" на Тайване, который в настоящее время движется к материковой части Китая, сообщает в понедельник телеканал Channel News Asia.

Почти 220 тыс. домохозяйств остались без света, в 14 городах закрыты школы, приостановлена работа предприятий. Спасатели эвакуировали в общей сложности более 7 тыс. человек, главным образом из регионов, расположенных в гористой местности, где существовал риск схода оползней.

Тайфун обрушился на Тайвань впервые за последние четыре года. Во многих частях острова, в частности в городе Гаосюн, затоплены дороги, повалены деревья. На Тайване отменено более 200 внутренних авиарейсов, прервана работа паромных переправ.

По прогнозам синоптиков, "Хайкуй" в настоящее время движется в сторону материковой части Китая. При этом, согласно метеорологам, на Тайване до конца недели будут идти сильные дожди, которые могут привести к новым наводнениям.

Ранее сообщалось о массовой эвакуации на Тайване из-за тайфуна "Хайкуй".