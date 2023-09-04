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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В Швеции задержали трех человек из-за беспорядков после осквернения Корана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в шведском Мальме задержала трех человек в ходе беспорядков, начавшихся после акции с осквернением Корана, сообщает в понедельник Associated Press.

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В воскресенье мужчина, придерживающийся антиисламских настроений, устроил акцию и сжег Коран в районе, населенном, главным образом, иммигрантами. Толпа недовольных попыталась остановить его, в результате начались столкновения. Беспорядки продолжались до утра понедельника.

В полиции отметили, что участники этой потасовки бросали камни в стражей порядка, в также подожгли несколько десятков автомобилей.

В последнее время в Швеции неоднократно проводились акции протеста, участники которых сжигали Кораны, что вызывало неприятие со стороны мусульманского сообщества и представителей властей мусульманских стран.

Швеция Мальме
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