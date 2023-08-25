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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Дании представят законопроект, запрещающий сжигать Коран и Библию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Дании заявили, что представят законопроект, запрещающий осквернять религиозные тексты в публичных местах, сообщает в пятницу Associated Press.

"Законопроект сделает наказуемым, например, публичное сожжение Корана или Библии. Он затронет только действия в публичных местах или действия с целью распространения в более широком кругу", - заявил журналистам в пятницу министр юстиции страны Петер Хуммельгаард.

В миреВ Дании ультранационалисты сожгли Коран близ посольства ИракаЧитать подробнее

Планируется, что нарушение закона будет наказываться штрафами или тюремным заключением до двух лет.

В Дании уже действует закон о запрете сожжения иностранных флагов.

Ранее в августе представители семи оппозиционных партий Дании выступили с возражениями относительно планов правительства объявить вне закона акции протеста, на которых происходят сожжения Корана. По их мнению, это нарушит свободу слова в стране.

Летом в Дании прошли многочисленные акции при участии ультраправых националистов, которые прилюдно сжигали священную для мусульман книгу.

Дания Коран
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